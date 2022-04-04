В здании СБУ в Мариуполе найдены настоящие пыточные камеры. За массивной железной дверью скрывается допросная, в которой людей подвергали пыткам, сообщил телеграм-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».

Пол и стены в этих помещениях выполнены из толстого и холодного бетона. Из обстановки в них имеется только деревянная скамья. Это сильно отличается от кабинетов сотрудников СБУ, в каждом из которых можно обнаружить запас элитного алкоголя, а также наличные.

По свидетельствам очевидцев, в такие камеры заводили «сепаров» (так называли жителей Донбасса с пророссийской позицией) и подвергали пыткам. Часто людей выносили оттуда в пакетах, так как они не выдерживали мучений.

В настоящий момент в здании осуществляется разминирование. Саперы работают предельно аккуратно и никого не пускают в другие помещения. Но и без этого ясно, что в скором времени откроются и другие тайны промышленного города на Азовском море, которые Служба безопасности тщательно скрывала на протяжении последних 8 лет.