Искусство должно быть выше политики, но в последнее время политика всё чаще вмешивается в искусство и это вызывает беспокойство. Так в Президентском симфоническом оркестре Турции прокомментировали решение исполнить одну из симфоний Петра Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Оркестра Сибель Айхан Байер.

Концерт, во время которого будет исполнено произведение русского композитора, состоится в ближайшее время. Кроме того, рассказала Байер, в Турции уже запланировано выступление российского скрипача Максима Венгерова – на сцену он выйдет вместе с двумя турецкими музыкантами.

В целом же, отметила Байер, Президентский оркестр всегда уделял и продолжит уделять внимание русской классической музыке и сотрудничеству с российскими исполнителями. Она также подчеркнула, что музыка – универсальный язык общения, и на его защиту Президентский оркестр готов встать всегда, без оглядки на политику.

Ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения, что на фоне спецоперации России на Украине там разработали законопроект о запрете российской музыки. В Москве такую инициативу посчитали странной и заявили, что запрещать украинскую музыку в России не планируется.