читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Искусство должно быть выше политики, но в последнее время политика всё чаще вмешивается в искусство и это вызывает беспокойство. Так в Президентском симфоническом оркестре Турции прокомментировали решение исполнить одну из симфоний Петра Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Оркестра Сибель Айхан Байер.

Концерт, во время которого будет исполнено произведение русского композитора, состоится в ближайшее время. Кроме того, рассказала Байер, в Турции уже запланировано выступление российского скрипача Максима Венгерова – на сцену он выйдет вместе с двумя турецкими музыкантами.

В целом же, отметила Байер, Президентский оркестр всегда уделял и продолжит уделять внимание русской классической музыке и сотрудничеству с российскими исполнителями. Она также подчеркнула, что музыка – универсальный язык общения, и на его защиту Президентский оркестр готов встать всегда, без оглядки на политику.

Ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения, что на фоне спецоперации России на Украине там разработали законопроект о запрете российской музыки. В Москве такую инициативу посчитали странной и заявили, что запрещать украинскую музыку в России не планируется.

Вам может понравиться

Военкор Сладков рассказал о сдаче в плен более 1000 украинских морпехов

Около 1000 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. В собственном телеграм-канале он опубликовал фотографии сдачи бойцов в плен МГБ и МВД Донецкой народной

Псаки: Вашингтон настаивает на недопуске РФ к саммиту G20 и обсуждении проблем на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен настаивать на исключении России из G20. Он считает, что РФ не может быть представлена на крупных политических и

Войска РФ подошли вплотную к заводу “Азовсталь” в Мариуполе, где засели националисты ВСУ

Военнослужащие ВС РФ подошли вплотную к предприятию «Азовсталь», на территории которого окопались украинские неонацисты. Издание «Известия» рассказало о продолжении зачистки Мариуполя, а также продемонстрировало районы города, находящиеся в какой-то сотне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |