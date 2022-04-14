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Турция намерена увеличить стоимость жилья, приобретаемого иностранными гражданами, желающими получить гражданство страны. Она повысится с 250 до 400 тысяч долларов.

Эксперты предполагают, что на такой шаг Анкара пошла из-за популярности жилья в Турции среди граждан РФ, всплеск которой пришелся на февраль текущего года. Не исключено, что власти решили осложнить переезд в страну для россиян.

В пользу этой версии можно привести и еще один аргумент. Помимо увеличения минимальной стоимости жилья, дающей право на получение гражданства, турецкие власти также изменили правила игры для инвесторов. Теперь вложить деньги в экономику страны можно только в турецких лирах, что требует конвертации валюты.

Социолог Сергей Таланов считает, что все это вряд ли станет препятствием для россиян. Если раньше они приобретали в Турции примерно 3 тысячи объектов недвижимости ежегодно, то в текущем году их количество может увеличиться вдвое.

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