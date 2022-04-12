Картины из Третьяковской галереи, которые ранее были задержаны на финской таможне, вернулись в Россию. Сейчас проводится проверка на их целостность.

Распаковка картин проходит в хранилище музея в Лаврушинском переулке в присутствии экспертов-реставраторов и хранителей коллекции. Первой распаковали картину Кандинского, на полотне никаких повреждений не обнаружили. После этого была изучена картина Нестерова. Рестовраторы оценили ее состояние как “хорошее”.

Третья картина принадлежит не Третьяковской галерее, а музею “Абрамцево”. Третьяковка приняла ее на временное хранение. Завтра она вернется в свой музей.

Глава Третьяковки Зельфира Трегулова отметила: “Изменений сохранности не обнаружено. Это была транспортировка в специализированном транспорте для перевозки произведений, все находится в стабильном состоянии и климате”.