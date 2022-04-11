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Популярная программа “Маска” выходит на телеканале НТВ уже в третьем сезоне. В прошедшие выходные проект покинул участник, который выступал в костюме Пончика.

Совершенно неожиданно для жюри оказалось, что под маской скрывалась певица Ирина Понаровская. Особенным удивлением это стало для певца Филиппа Киркорова, который ранее заявляла, что Понаровская никогда бы не выбрала такой костюм.
Сама Ирина не расстроилась, что уходит из проекта. Она призналась, что мечтала о разоблачении. Ирина поблагодарила жюри и всех зрителей, которые оказывали ей поддержку.

Певица отметила: «Мои любимые, я так счастлива, что была перед вашим судом. Так счастлива, что вы меня отгадывали, так счастлива, что многие меня узнали. Если б вы знали, как я хотела давно открыться».

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