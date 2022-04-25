В Москве формируются новые прогулочные маршруты и пешеходные связи. В рамках этой программы на ближайшее время запланировано строительство 4 мостов протяженностью около 1 километра через Москву-реку, рассказали в комплексе строительства и градостроительной политики столицы.

Один из мостов протяженностью 55 метров, будет возведен в центре Москвы и соединит Болотную и Крымскую набережные. Другой появится между улицами Судостроительной и Речников. Его протяженность составит 256 метров.

Также два моста протяженностью в 188 и 475 метров будут построены в районе Хорошево-Мневники. Один соединит парк «Фили» с Мневниковской поймой, а другой раскинется между улицей Островной и Проектируемым проездом. Все эти мосты позволят создать довольно длинный маршрут для пешеходных прогулок