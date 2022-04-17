“Концерт клоуна в Чикаго отменен!”. Так прокомментировал украинский общественник Даниил Тонкопий решение перенести на неопределённых срок выступление юмориста Нурлана Сабурова.

Ранее во время его концерта в Сан-Франциско на сцену выбежала девушка в белом платье с красными пятнами. Охранники активистку вывели, а Сабуров, намекая на девушку, пошутил про месячные.

Тонкопий уверяет, что после этого инцидента состоялось совещание украинского консула с владельцами концертной площадки в Чикаго, где должен был выступать Сабуров. На нём приняли решение перенести выступление комика на неопределённый срок. Но по факту, речь идёт о полной отмене концерта, уточнил Тонкопий.

У комика запланировано ещё несколько концертов в США. Вероятно, и они могут не состояться. Во всяком случае, украинская диаспора сейчас добивается их отмены.