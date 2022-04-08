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Глава японской мафии якудза был арестован за попытку обзавестись ракетами класса «земля-воздух», украденными на одной из американских баз в Афганистане. Минюст США рассказал, что злоумышленнику уже предъявлено обвинение в незаконных торговых операциях с оружием, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о 57-летнем Такеши Абисаве, который является лидером преступного синдиката в Японии. Его арест стал результатом хорошо спланированной операции, в ходе которой посредничество в продаже ракет преступнику предложили агенты под прикрытием.

Абисава покупал вооружение для ряда этнических групп в Мьянме. Ему были нужны не только ракеты, но и автоматические винтовки с пулеметами М-60. Во время заключения сделки главу синдиката задержали, обвинение ему предъявили в суде Нью-Йорка.

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