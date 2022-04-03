Неподалеку от греческого побережья замечена странная активность российских кораблей, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на спутниковые фотографии, на которых уже удалось идентифицировать МРК «Орехово-Зуево» и плавучую мастерскую ПМ-82. Там же располагается и дизель-электрическая подводная лодка, однако установить, к какому типу она принадлежит, не удалось.

Корабли находятся в непосредственной близости от границ территориальных вод Греции. Местные жители видят их невооруженным глазом и предоставляют информацию об их перемещении.

С какой целью подлодка и МРК отправились к острову Крит, сказать сложно. Но наличие рядом с ними плавучей мастерской может указывать на повреждения или поломку каких-либо механизмов субмарины. Также точно не установлено, перемещаются ли ДЭПЛ и ракетных корабль либо устроили стоянку.