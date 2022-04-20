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Депутаты партии «Либералы» в шведском Гетеборге хотят переименовать улицу, на которой в настоящий момент располагается российское посольство. Местное издание Dagens Nyheter приводит соответствующее заявление члена комиссии по названиям Хелен Уденйунг.

Она отметила, что изменение названия на первый взгляд может показаться слишком незначительным шагом, однако он подтверждает, что жители города поддерживают Украину и готовы применять любые способы борьбы за свободу.

В шведской столице Стокгольме, в которой улица, где располагается посольство РФ, называется Ервельсгатан, подобное предложение не было поддержано местными жителями. Они решили оставить прежнее название. Его дали в честь почитаемых в Стокгольме Карла и Кристофера Ёрвелов – известных журналиста и архитектора.

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