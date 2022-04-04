Китай продолжает придерживаться политики “нулевой терпимости” к коронавирусу. В одном из крупнейших городов страны – Шанхае – сейчас фактически действует локдаун. Власти КНР обязали все 26 миллионов жителей сдать ПЦР-тесты и тесты на наличие в организме антител к коронавирусу.

Как пишут местные СМИ, это связано с распространением коронавирусной инфекции в Шанхае. Впрочем, в большинстве случаев вызванный её ковид носит бессимптомный характер. Тем не менее медицинское обследование обязаны пройти все жители города.

Локдаун в Шанхае уже привёл к тому, что в КНР начала снижаться производственная активность. Сейчас она упала до пятимесячного минимума.

За всё время пандемии в Китае было выявлено примерно 151 тысяча заражений коронавирусом. Скончались 4,6 тысячи человек. Как отмечают специалисты, китайская вакцина от ковида оказалась не особо эффективной по сравнению с зарубежными аналогами, однако политика “нулевой терпимости”, при которой вводится карантин для инфицированных, даёт свои плоды, и заболеваемость в стране остаётся относительно низкой.