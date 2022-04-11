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Видеозапись, на которой украинский танк стреляет по бойцам из своей же теробороны, вызвала широкий резонанс в Сети. Издание «Военное обозрение» выдвинуло сразу три версии произошедшего.

Не исключено, что боевая машина была трофейной, а украинские бойцы приняли его за свой. В этом случае имела место роковая ошибка.

Вторая версия – дружественный огонь. Вполне вероятно, что танкисты приняли тероборону за войска РФ и поэтому решили уничтожить их выстрелом из пушки, а затем и из пулемета.

Наконец, нельзя исключать, что в танке находились военнослужащие ВСУ, которые приняли решение перейти на сторону России и воевать против украинских нацистов.

Напомним, танк практически в упор расстрелял бойцов территориальной обороны, после чего для верности открыл огонь из пулемета, что полностью исключает случайность.

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