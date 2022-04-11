Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ через интернет обратились к народу Украины и рассказали, что власть совершенно не поддерживает оставшиеся в Мариуполе подразделения, хотя на словах заявляет обратное.

Морпехи сообщили, что уже больше месяца находятся в осаде и не могут добиться от командования не то что деблокирования города, но и элементарных вещей – поставок боеприпасов, пищи и воды.

Они рассказали, что обращались к президенту Украины Зеленскому, однако их призывы к эвакуации были полностью проигнорированы. При этом глава государства постоянно твердит о поддержке военнослужащих, оставшихся в Мариуполе. По мнению морпехов, власти только для галочки делают подобные заявления, а на деле давно списали и бойцов, и город со счетов.

«Половину нашей бригады составляют раненые. Мы постепенно заканчиваемся. Наверное, сегодня крайний бой. Потом рукопашная. Дальше для кого-то смерть, для кого-то плен», — написали в своем обращении военные.