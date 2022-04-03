Представители Народной милиции показали видеозапись боевых действий в городе Рубежное в ЛНР. Напомним, что этот населенный пункт был захвачен ВСУ еще в 2014 году и до сих пор находился на подконтрольной Киеву территории.

Сейчас бои за Рубежное продолжаются на окраинах населенного пункта, но можно говорить о том, что он практически полностью освобожден. На видеозаписях, появившихся в Сети, хорошо видны перестрелки между бойцами Народной милиции и националистическими вооруженными формированиями.

Также объективы видеокамер зафиксировали перемещение бронетехники, принадлежащей НМ Луганской народной республики, активно используемой в операции по освобождению города.

Напомним, что прекращение геноцида населения ЛНР и ДНР – одна из ключевых целей спецоперации ВС РФ, которая была объявлена президентом Владимиром Путиным 22 февраля.