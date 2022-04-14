К осени будущего года Сербия планирует завершить ряд мероприятий, которые снизят её зависимость от российского газа. С таким заявлением выступила вице-премьер страны Зорана Михайлович.

По её словам, сжиженный газ в Сербию будут поставлять из Греции и Азербайджана. Для этого уже сейчас ведутся работы по изменению необходимого газораспределительного оборудования. Ожидается, что в скором времени модернизацию закончат и с осени 2023 года уже начнут эксплуатировать. Михайлович уточнила, что в настоящее время Сербия целиком и полностью зависит от поставок газа из России.

Вице-премьер считает, что цена, по которой Сербия получает газ из России, в скором времени может повысится из-за изменений на рынке. Поэтому важно создать запасные варианты поступления топлива в страну. Новую цену на газ с “Газпромом” в Сербии будут обсуждать в ближайшее время.