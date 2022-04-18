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Уже примерно 200 известных людей Сербии подписали петицию против введения правительством и президентом страны экономических санкций в отношении России. Среди них – деятели культуры и искусства, а также профессора, доктора наук, академики и представители духовенства. К примеру, петицию подписал известный режиссер Эмир Кустурица, передает издание ТАСС.

В документе говорится, что Сербия должна игнорировать давление Запада и его попытки заставить страну ввести санкции против РФ. Сотрудничество с Россией сейчас позволяет Белграду надеяться на воссоединение с Косово и Метохией, поэтому разрушать его ни в коем случае нельзя.

Также отмечается, что петиция распространяется исключительно по инициативе известных людей Сербии, сообщества интеллектуалов, а не является проектом какой-либо политической партии.

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