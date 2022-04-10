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Полиция греческого города Салоники применила слезоточивый газ против митингующих, требующих не поставлять оружие на Украину. В основном на акции протеста вышли портовые рабочие и те, для кого имеет значение дальнейшая судьба страны.

Митингующие изрисовали краской автомобили, которые транспортируют на Украину оружие. Они высказали недовольство превращением Греции в перевалочный пункт для Североатлантического альянса и призвали НАТО убираться из страны. После этого протестующие вступили в конфликт с полицейскими, пытающимися разогнать акцию.

Напомним, что страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием, передавая его националистическим формированиям. Цель Альянса кроется в затягивании конфликта, Запад стремится воевать против России до последнего украинца.

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