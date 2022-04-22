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Военнослужащие НМ ЛНР, которые постепенно продвигаются вглубь города Рубежное, обнаружили натовскую методичку по ведению боевых действий в условиях плотной городской застройки. Она написана полностью на украинском языке и снабжена интуитивно понятными иллюстрациями, передает РИА Новости.

Также на брошюрах с инструкциями имеется символика Североатлантического альянса, указывающая, откуда именно «дует ветер». По подобным методичкам украинские военные проводили учения и тренировались вести бои в городах по «стандартам НАТО», которые упоминаются в методичке несколько раз.

Один из офицеров Народной милиции отметил, что Киев тренировал своих бойцов вести боевые действия в городе, причем каждое действие отрабатывалось до автоматизма. Именно поэтому в настоящий момент наблюдаются серьезные сложности в продвижении войск РФ и независимых республик Донбасса. Они натыкаются на хорошо обученные подразделения, на уничтожение которых уходит много времени.

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