Военнослужащие НМ ЛНР, которые постепенно продвигаются вглубь города Рубежное, обнаружили натовскую методичку по ведению боевых действий в условиях плотной городской застройки. Она написана полностью на украинском языке и снабжена интуитивно понятными иллюстрациями, передает РИА Новости.

Также на брошюрах с инструкциями имеется символика Североатлантического альянса, указывающая, откуда именно «дует ветер». По подобным методичкам украинские военные проводили учения и тренировались вести бои в городах по «стандартам НАТО», которые упоминаются в методичке несколько раз.

Один из офицеров Народной милиции отметил, что Киев тренировал своих бойцов вести боевые действия в городе, причем каждое действие отрабатывалось до автоматизма. Именно поэтому в настоящий момент наблюдаются серьезные сложности в продвижении войск РФ и независимых республик Донбасса. Они натыкаются на хорошо обученные подразделения, на уничтожение которых уходит много времени.