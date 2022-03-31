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Культовую российскую криминальную драму “Бумер”, а также её продолжение вновь покажут на большом экране. Фильмы, премьера которых состоялась около 20 лет назад, войдут в репертуары отечественных кинотеатров c 21 апреля. Такая дата указывается в издании “Бюллетень кинопрокатчика”.

С чем связан возврат на экраны “Бумера” и “Бумера 2” не уточняется, но специалисты полагают, что к этому привёл отказ голливудских киностудий сотрудничать с российскими кинопрокатчиками, в следствие чего в расписаниях кинотеатров образовались дыры.

“Бумер” впервые вышел на экраны в 2003 году. Криминальная драма рассказывает о жизни четырёх друзей в 90-е годы, которые перешли черту закона. Вторая часть дилогии вышла в свет спустя три года. Фильмы в своё время были тепло встречены зрителями.

Ранее в кинотеатрах прошли повторные показы фильмов “Брат” и “Брат-2”. Они собрали десятки миллионов рублей, что стало неожиданностью для продюсеров фильмов.

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