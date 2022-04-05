читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России появится новое пособие, предназначенное для школьников в возрасте от 8 до 17 лет. Подробности передает издание e1.ru.

Выплата будет предназначена для семей, в которых доходы не превышают прожиточный минимум. Соответствующий указ о порядке назначения пособия уже подписан Владимиром Путиным 1 апреля. Но начисления будут производиться только в мае. Подать заявление можно будет также с мая на портале «Госуслуги».

Заявление будет рассматриваться Пенсионным фондом в течение 10 дней. Сроки могут быть продлены при необходимости получения дополнительных сведений. После принятия решения деньги будут перечислены в течение пяти рабочих дней. В мае родители смогут получить пособия сразу за два месяца: апрель и май.

Глава Минтруда Антон Котяков разъяснил порядок расчета: “Если заявление будет подано в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца — за апрель, май и июнь”.

Размер пособия будет рассчитываться по аналогичной схеме назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. Базовый размер пособия составляет 50% от детского прожиточного минимума.

Вам может понравиться

Toronto Star: Американские системы ПРО не способны “увидеть” российские “Кинжалы”

В обновление Северной системы предупреждения требуется срочно вложить 20 миллиардов американских долларов, пишут журналисты издания Toronto Star. Они уверены, что это нужно делать как можно скорее, так как система безнадежно

Минобороны показало уничтожение “Искандерами” штаба националистов под Харьковом

Минобороны РФ подтвердило успешное поражение крупной базы боевиков националистических формирований и иностранных наемников под Харьковом. Также ведомство опубликовало видео удара по штабу неонацистов с применением высокоточного ракетного вооружения. По словам

В Шанхае всех жителей обязали сдать тест на ковид

Китай продолжает придерживаться политики “нулевой терпимости” к коронавирусу. В одном из крупнейших городов страны – Шанхае – сейчас фактически действует локдаун. Власти КНР обязали все 26 миллионов жителей сдать ПЦР-тесты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 5 апреля – дождь, до 5 °C |