В России появится новое пособие, предназначенное для школьников в возрасте от 8 до 17 лет. Подробности передает издание e1.ru.

Выплата будет предназначена для семей, в которых доходы не превышают прожиточный минимум. Соответствующий указ о порядке назначения пособия уже подписан Владимиром Путиным 1 апреля. Но начисления будут производиться только в мае. Подать заявление можно будет также с мая на портале «Госуслуги».

Заявление будет рассматриваться Пенсионным фондом в течение 10 дней. Сроки могут быть продлены при необходимости получения дополнительных сведений. После принятия решения деньги будут перечислены в течение пяти рабочих дней. В мае родители смогут получить пособия сразу за два месяца: апрель и май.

Глава Минтруда Антон Котяков разъяснил порядок расчета: “Если заявление будет подано в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца — за апрель, май и июнь”.

Размер пособия будет рассчитываться по аналогичной схеме назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. Базовый размер пособия составляет 50% от детского прожиточного минимума.