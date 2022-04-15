Россияне стали меньше ходить в торговые центры. Их посещаемость на начало апреля снизилась на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал экономист Михаил Васильев со ссылкой на данные компании Mall Index.

По этим данным, устойчивыми к экономическому кризису и мировым санкциям оказались региональные торговые площадки – в них, как правило, большую площадь занимают сетевые продуктовые ритейлеры, посещаемость у которых всегда высокая. В итоге, такие торговые центры потеряли всего от 3 до 5% клиентов.

Между тем крупные “моллы” просели по трафику посетителей до 30%, поскольку они были ориентированы на западные бренды. После их ухода из России, закрылись и торговые точки, а следовательно и снизилось число посетителей торговых центров в целом.

Больше всего, уточнил Васильев, за время санкций и исхода зарубежных компаний пострадали магазины одежды. Трафик в них снизился на 35%. Незначительно уменьшилось число посетителей в косметических и парфюмерных отделах. Они просели всего на 5%. Эксперт объяснил это “эффектом губной помады” – во время стресса люди склонны тратить средства на небольшие подарки, которые “поддерживают психику”, сказал экономист.