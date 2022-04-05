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Прототип аппаратно-программного комплекса, который по биоматериалу человека сможет в течение небольшого промежутка времени определять наличие вирусов, разработала группа учёных из Новосибирска.

Принцип работы следующий. На подложку наносится биоматериал, в случае обнаружения прибором вируса вырабатывается электрический ток. Далее электрический сигнал анализируется с помощью специальной программы, которая определяет тип вируса и его концентрацию в биоматериале.

По словам авторов разработки, в случае серийного производства таких приборов, его сможет приобрести любой человек. Кроме того, такие устройства могут применятся в местах массового скопления людей (аэропортах, торговых центрах, школах).

Важной особенностью прибора разработчики называют то, что в него можно интегрировать разные биосенсорные датчики российского производства. Это делает модель независимой от импортного оборудования.

 

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