Прототип аппаратно-программного комплекса, который по биоматериалу человека сможет в течение небольшого промежутка времени определять наличие вирусов, разработала группа учёных из Новосибирска.

Принцип работы следующий. На подложку наносится биоматериал, в случае обнаружения прибором вируса вырабатывается электрический ток. Далее электрический сигнал анализируется с помощью специальной программы, которая определяет тип вируса и его концентрацию в биоматериале.

По словам авторов разработки, в случае серийного производства таких приборов, его сможет приобрести любой человек. Кроме того, такие устройства могут применятся в местах массового скопления людей (аэропортах, торговых центрах, школах).

Важной особенностью прибора разработчики называют то, что в него можно интегрировать разные биосенсорные датчики российского производства. Это делает модель независимой от импортного оборудования.