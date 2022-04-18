Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак из-за рубежа. Об этом сообщили эксперты издания Forbes, ссылаясь на источники ведомства.

Система может появиться уже осенью 2022 года. Она будет создана на основе модернизированного DPI-оборудования. Такое решение было принято после того, как российские компании стали массово страдать из-за хакерских атак после начала спецоперации на Украине.

Оборудование уже включает в себя функционал защиты от DDoS-атак. По мнению эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на имеющемся оборудовании возможно. Но проблема заключается в том, что систему нужно распространить на все каналы на территории России. В настоящее время система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объемов «мусорного» трафика.