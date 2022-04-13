В России появилась в продаже модель электромобиля LevDeo i9 SUV от известного китайского производителя. В ближайших планах бренда – представить на российском рынке еще два авто – i3 и i5. Известно, что под торговой маркой LevDeo будут выпускаться только машины на электрической тяге.

По мнению экспертов, преимуществом этих электромобилей, стоимость которых стартует с 3,2 миллиона рублей, является большой запас хода, составляющий 400 километров. В то же время, максимальная скорость не превышает 100 км в час, что несколько настораживает специалистов.

Каршеринговые компании уже высказали интерес к новому на российском рынке бренду. Понравится ли он потребителям из РФ, будет известно только через некоторое время, считают эксперты.