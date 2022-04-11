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Добиться «победы на поле боя» Украина не сможет, так как в распоряжении ВСУ скоро не останется оружия и боеприпасов. Запад отправляет все новые партии вооружений в Киев, но они ему не помогут, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Политик высказался в том духе, что Украина «должна выиграть на поле боя», а не тратить время на переговоры с Россией. Также он посулил Киеву всемерную поддержку, включая и передачу боевых систем.

В беседе с журналистами издания «Взгляд» Леонков пояснил, что далеко не все военнослужащие ВСУ умеют обращаться с оружием натовского образца. Поэтому от ВС РФ требуется уничтожить все имеющиеся на вооружении Киева советские танки, артиллерийские установки и прочее. Что сейчас и делается, причем вполне успешно.

По словам эксперта, НАТО много раз заявлял, что ввязываться в конфликт с Россией не будет. Поэтому отправлять тяжелое вооружение в Киев бессмысленно – использовать его все равно никто не умеет.

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