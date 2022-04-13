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Несмотря на рост популярности VPN-сервисов, которые помогают обойти блокировки сайтов, в России пока не намерены вводит какие-либо наказания за их использование. Соответствующих законопроектов в Федеральном Собрании не разрабатывают. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. В верхней палате российского парламента, Совете Федерации, он возглавляет комитет по госстроительству и конституционному законодательству.

В интервью газете “Известия” Клишас пояснил, что дело государства только обеспечить блокировку ресурсов с неприемлемым контентом. Но мер ответственности для людей, которые такой контент потребляют, пока нет и парламент их не разрабатывает, добавил сенатор.

Между тем по данным мобильных операторов число пользователей VPN-сервисов в России растёт. Существенный скачок произошёл в середине марта, когда в России заблокировали некоторые социальные сети. А к концу марта доля трафика, который проходит через VPN, значительно увеличилась. У отдельных операторов сразу в 9 раз. Тем не менее такой трафик пока не превышает всего несколько процентов от общего.

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