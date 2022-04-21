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Правительство рассмотрит инициативу о зеркальных санкциях в отношении транспортных компаний Евросоюза. Российская ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) предложила запретить большегрузным автомобилям из ЕС проезжать по территории России.

По мнению авторов инициативы, такие меры поддержат отечественную отрасль автоперевозок, а кроме того исключат слишком высокое повышение ставок при доставке грузов в западной части страны.

Ранее Евросоюз запретил российским и белорусским транспортным компаниям работать в странах, которые входят в ЕС. Это прописано в рамках очередного пакета санкций, которые вступили в силу в апреле. АСМАП таким образом предлагает ввести аналогичные контрсанкции.

При этом в организации ссылаются на опыт Белоруссии. Там уже запретили перевозчикам из ЕС передвигаться по территории страны. Доставка крупных грузов в таком случае осуществляется до границы, а затем их перекладывают в автомобили, принадлежащие белорусским перевозчикам.

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