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Программу репатриации в России планируют расширить. Туда могут включить высококвалифицированных специалистов, которые захотели вернуться в страну. Соответствующие поправки уже прорабатывают профильные министерства и ведомства.

Как пишет газета “Известия”, за рубежом россияне стали чувствовать себя некомфортно. Во многих западных странах к выходцам из России начали относится с недоверием в связи военной операцией на Украине. Кроме того, многие испытывают давление со стороны иностранных властей. При этом среди тех, кто стал испытывать проблемы, есть немало и высококлассных специалистов, уверят газета.

Сейчас для таких соотечественников разрабатываются меры поддержки при их возвращению на родину. По действующей программе репатриации уже можно рассчитывать бесплатный переезд в Россию, пособие, если не удаётся быстро найти работу и другие льготы.

По данным “Известий”, власти ожидают, что в Россию начнут возвращаться IT-специалисты и представители инженерных специальностей – в стране сейчас повышенная потребность в таких работниках.

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