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Чтобы избежать заражения, мясо, рыбу, овощи и фрукты перед употреблением нужно мыть. Об этом предупреждает в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева.

Мясо и рыбу перед употреблением можно не мыть. Эксперт отмечает, что все бактерии гибнут в процессе варки или тушения. Но все кухонные принадлежности, с которыми соприкасались сырое мясо и рыба, нужно тщательно продезинфицировать.

Надежда Раева прокомментировала: “Необходимо промыть руки и “барашки” кранов, потому что мы грязными руками открывали краны, и возбудители инфекционных заболеваний могли на них остаться. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. Разделочный инвентарь можно обработать еще и кипятком”.

Эксперт предупреждает, что любая сырая продукция может содержать патогенную микрофлору, среди которой сальмонелла, шигелла. Возбудители различных заболеваний находятся и на поверхностях овощей и фруктов. Раева отмечает, что такие продукты нужно мыть даже в том случае, если их кожура несъедобная.

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