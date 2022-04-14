Соединенные Штаты категорически отрицают присутствие на Украине американских военнослужащих. Однако телеканал CNN совершенно случайно доказал, что это не так. Он показал морских пехотинцев, которые выступают в качестве инструкторов для бойцов ВСУ и находятся на территории страны, рассказал портал Avia.Pro.

Отмечается, что бойцы американского Корпуса морской пехоты обучают украинских военных использованию противотанковых ракетных комплексов Milan производства Франции и Германии. Сюжет на канале CNN о первом боевом применении этих ПТРК неожиданно подтвердил данный факт.

Авторы публикации отмечают, что морпехам стоило бы задуматься о своей дальнейшей судьбе, так как на Украине побывало множество иностранных наемников и далеко не все из них сумели вернуться домой целыми и невредимыми.