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Соединенные Штаты категорически отрицают присутствие на Украине американских военнослужащих. Однако телеканал CNN совершенно случайно доказал, что это не так. Он показал морских пехотинцев, которые выступают в качестве инструкторов для бойцов ВСУ и находятся на территории страны, рассказал портал Avia.Pro.

Отмечается, что бойцы американского Корпуса морской пехоты обучают украинских военных использованию противотанковых ракетных комплексов Milan производства Франции и Германии. Сюжет на канале CNN о первом боевом применении этих ПТРК неожиданно подтвердил данный факт.

Авторы публикации отмечают, что морпехам стоило бы задуматься о своей дальнейшей судьбе, так как на Украине побывало множество иностранных наемников и далеко не все из них сумели вернуться домой целыми и невредимыми.

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