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Лиманский район ДНР практически полностью находится под контролем Киева, однако в последние дни ситуация постепенно меняется. После освобождения Боровского района и населенного пункта Кременная войска РФ начали наступление сразу с двух направлений, что позволило достичь нескольких важных успехов.

Так, в районе поселка Зеленая долина был уничтожен блокпост ВСУ с блиндажом националистов. Для этой цели использовалась тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которая буквально выжгла живую силу противника и позволила российским военным продвинутся дальше в ходе специальной операции.

Напомним, что в настоящий момент главной целью СВО является освобождение Донбасса. Группировки украинских сил, дислоцируемые в регионе, за восемь лет понастроили там множество фортификационных сооружений, однако российское оружие позволяет эффективно уничтожать укрепрайоны, приближая достижение цели.

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