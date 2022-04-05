Специалисты Пенсионного фонда России рассказали россиянам, которым до выхода на пенсию осталось менее пяти лет, об их новом статусе. Его получение дает право на меры поддержки со стороны государства. Подробности передает PRIMPRESS.

К этой категории относятся граждане, которые не вышли на пенсию до 2019 года, до момента принятия пенсионной реформы. Сейчас этим россиянам осталось до пенсии пять или менее лет. В МФЦ или территориальном отделении Пенсионного фонда граждане могут получить справку, подтверждающую статус предпенсионера.

Россияне, входящие в эту категорию, могут получить различные льготы от государства. Им должны предоставляться два выходных дня для прохождения диспансеризации. Для этого достаточно согласовать даты с руководителем и написать заявление.

Работодатели не имеют право увольнять человека предпенсионного возраста без уважительной причины. В противном случае будет грозить штраф 200 000 рублей.

Кроме того, россияне этой категории получают повышенное пособие по безработице, в случае потери места работы.