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В Киеве не прекращаются внутриполитические разборки на фоне спецоперации ВС РФ. Так, партия «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко продолжает обвинять офис действующего президента Владимира Зеленского в том, что он «прохлопал» наступление российских войск.

Кроме того, близкие к Порошенко силы заявляют, что это именно он внес изменения в Конституцию относительно стремления Украины к вступлению в НАТО. Офис Зеленского на это отвечает, что именно бывший президент создал проблемы с Россией, которые сейчас приходится решать действующему главе государства.

Кроме того, двое советников ОПУ Михаил Подоляк и Алексей Арестович на информационном поле бьются за титул фаворита президента Зеленского. Каждый из них рассказывает украинскому народу собственную точку зрения, считая ее «правильной», причем подобное соревнование часто приводит к озвучиванию совершенно противоречивой информации.

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