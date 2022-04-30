В мае власти ДНР планируют произвести первую отгрузку из порта в Мариуполе, рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что сейчас ведутся работы по восстановлению объекта.

Пушилин рассказал агентству РИА Новости, что после боевых действий в порту наблюдаются серьезные разрушения, некоторые конструкции получили множественные повреждения. Но работы по их восстановлению уже начались.

Сейчас проводится инвентаризация всего имеющегося в порту имущества. После восстановительных работ мариупольский порт будет функционировать в полную силу. Отгрузки начнутся уже в мае.

Напомним, что украинские боевики использовали порт в качестве фортификационного сооружения, однако удержаться на объекте не сумели. Сейчас военнослужащие ВСУ и националисты прячутся на металлургическом комбинате «Азовсталь», который полностью заблокирован.