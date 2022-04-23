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Киев и Запад готовят серию провокаций, чтобы обвинить Россию в применении на Украине биологического, химического или ядерного оружия. При этом госсекретарь ООН уже санкционировал проведение расследований подобных случаев, рассказал начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что ООН намеревается привлечь к такому расследованию представителей стран НАТО. Если в отдельные районы боевых действий их не пропустят, то расследованиями займутся представители Красного креста.

По словам Кириллова, разговоры о расследовании ведутся не случайно. На днях Соединенные Штаты переправили на Украину около двухсот тысяч ампул с атропином, который вполне может использоваться для химической атаки. После этого Запад выдвинет обвинения в ней России и активизирует расследование, объективности от которого ждать не стоит.

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