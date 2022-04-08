читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правоохранительные органы Болгарии должны провести расследование инцидента с осквернением мемориала советским воинам в Добриче и наказать всех виновных. Такое требование выдвинула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что непосредственная вина за происходящее лежит несомненно на самих вандалах. Ни в Болгарии, ни в других странах Европы они не знают или не помнят истории. При этом подобные инциденты являются мейнстримом, направленным на разрушение отношений между Москвой и Софией, а также на продвижение русофобии по всей Европе.

По словам Захаровой, у организаторов таких преступлений ничего не получится, так как у России в Болгарии имеется множество друзей, которые не поддаются на пропаганду и помнят совместные традиции.

Вам может понравиться

Рогозин пригрозил увольнением руководителям предприятий “Роскосмоса”

В случае срыва планов по импортозамещению “Роскосмосу” придётся расстаться с руководителями допустивших это предприятий. Такое заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время заседания отраслевого оперативного штаба. По словам Рогозина,

Полиция Италии усилит охрану особняка Соловьева после поджога

Итальянские власти приняли решение об усилении охраны особняка в провинции Комо, принадлежащего российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщили в префектуре после попытки поджога виллы, передает РИА Новости. По словам

Украинское командование “Юг” сообщило о ракетном ударе по объектам в Одесской области

Минувшей ночью российские корабли нанесли удары по нескольким объектам инфраструктуры в Одессе и области, заявили представители украинского командования «Юг». Сообщается, что в ходе ракетной атаки некие объекты были уничтожены, однако
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 16 °C | Подольск: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C |