Правоохранительные органы Болгарии должны провести расследование инцидента с осквернением мемориала советским воинам в Добриче и наказать всех виновных. Такое требование выдвинула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что непосредственная вина за происходящее лежит несомненно на самих вандалах. Ни в Болгарии, ни в других странах Европы они не знают или не помнят истории. При этом подобные инциденты являются мейнстримом, направленным на разрушение отношений между Москвой и Софией, а также на продвижение русофобии по всей Европе.

По словам Захаровой, у организаторов таких преступлений ничего не получится, так как у России в Болгарии имеется множество друзей, которые не поддаются на пропаганду и помнят совместные традиции.