Если Россия выйдет из Совета Европы, она сэкономит порядка 34 млн евро. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец. Подробности передает “ПРАЙМ“.

Так Кобринец ответил на вопрос, насколько критичен для России тот факт, что она прекратит платить взносы в фонд Совета Европы. Дипломат отметил, что последствия должна оценивать не Россия, а Страсбург.

Николай Кобринец прокомментировал: «Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят. «Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 млн евро». Сейчас от Россию ждут взносы за период с 1 января по 16 марта. Но при этом точные суммы не называются.

Он отметил, что Москва не отказывается от выполнения постановлений Европейского суда по правам человека, принятым до 15 марта. Но соблюдать она будет только те, которые не противоречат Конституции страны.