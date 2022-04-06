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Власти Греции заявили о своем решении объявить российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Российский посол в Афинах уже получил уведомление о высылке из страны. Такое решение власти Греции приняли после сообщений об обнаружении сотен убитых мирных жителей в городе Буча под Киевом. Видео и фото распространяли европейские СМИ и киевские власти. На Украине обвиняли в смерти мирного населения российских военных. Москва заявила, что это подстроенная провокация со стороны Киева с целью опорочить российских военнослужащих.

За последнюю неделю уже несколько стран Европы, среди которых Португалия, Франция, Испания, Германия, Италия, Чехия и Ирландия, сообщили о своих решениях выслать российских дипломатов, некоторые были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже.

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