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Российский военнослужащий с позывным «Керчь» показал паспорт американского наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал ««Репортёр Руденко V».

Боец рассказал, что 35-летний наемник из Соединенных Штатов Цезарь Квинтан погиб в ходе одного из боев за Мариуполь. Его похоронили неподалеку от поселка Моряков. На записи показываются точные координаты места захоронения, чтобы родственники американца могли его найти.

Напомним, в Мариуполе в плен попал британский наемник ВСУ Шон Пиннер, который рассказал, что командование умышленно направило его подразделение на верную смерть и сбежало во время паники, вызванной минометным и артиллерийским обстрелами.

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