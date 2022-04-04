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Украинская государственность полностью построена на фейках. Они настолько стали привычными для страны, что сформировали новую реальность. Такое мнение высказал заместитель председателя Народного совета Луганской народной республики Олег Коваль. Подробности передает РИА Новости.

По словам Коваля, постепенно эти фейки формируют целую систему, которая в дальнейшем перерастает в новую реальность. В качестве примера политик привел шутку о том, что “все библейские персонажи являются протоукраинцами”.

Напомним, что Россия начала с 24 февраля проведение спецоперации на Украине. Владимир Путин обозначил ее главной целью “защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”. В рамках проведения спецоперации российские военные должны провести “демилитаризацию и денацификацию Украины”.

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