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Эксперт в сфере туризма Людмила Бабий рассказала, что сейчас стремительно растет тенденция к удешевлению отдыха. Россияне нашли новый способ, как можно сэкономить. Подробности передает РИА Новости.

Из-за высокого спроса на путевки на отечественные курорты цены на жилье начали расти. Чтобы сэкономить, россияне ищут отели дальше от моря.

Людмила Бабий пояснила: «Многие в этом году будут смотреть не только на санатории и отели в первой-второй линии от моря, но на жилье, которое находится в нескольких километрах. Потому что многие приедут на своих авто, и это будет дешевле, а приехать к морю через десять минут не проблема».

По словам эксперта, туристическая индустрия в Крыму и Краснодарском крае в этом году может ощутить существенный подъем. Конкуренции в этой отрасли практически не будет. При этом она добавила, что места хватит всем. А владельцам отелей эксперт порекомендовала не пользоваться ситуацией, не завышать цены, а показать истинное гостеприимство.

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