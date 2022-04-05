Украинских военнопленных нужно отправлять на выполнение полезных для государства работ. Такое мнение высказал политический эксперт Руслан Бальбек. Подробности передает РИА Новости.

По мнению эксперта, нужно задействовать их в восстановлении Северо-Крымского канала. Бальбек отметил, что украинские пленные находятся в России на очень вольготных условиях. По словам политолога, на Украине большинство граждан живут сейчас хуже, чем военнопленные. Поэтому силы этих крепких парней нужно направлять в нужное русло.

При этом Бальбек напомнил, что происходит с российскими военнопленными на Украине. Их избивают, пытают. А в России у украинских военнопленных трехразовое питание, они читают книги, смотрят телевизор.

Руслан Бальбек добавил: “И ждут, когда их обменяют, чтобы вновь взять оружие и воевать против наших солдат. А потом издеваться над теми россиянами, которые попали в плен. Где гарантия, что украинские военнопленные, находящиеся у нас, не участвовали в пытках и убийстве российских военнопленных”.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными не запрещает использовать их для проведения работ. Поэтому привлечение к труду в этом случае полностью законно.