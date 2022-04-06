Официальный представители Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отвод российских войск из Киевской области. Он заявил, что это жест доброй воли. По словам Пескова, отвод войск был необходим для создания условий на переговоров. Подробности передает РИА Новости.

Владимир Путин дал приказ российским войскам уйти из региона, так как в ходе переговоров российские власти могут принять серьезное решение.

Перегруппировка Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях началась с конца марта. В Кремле сообщили, что это плановая перегруппировка, которая началась сразу после достижения целей первого этапа спецоперации.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков убежден в том, что перегруппировка войск под Киевом и Черниговом нужна для того, чтобы завершить операцию по полному освобождению Донбасса.