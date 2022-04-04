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Полиция Костромы на основании заявления от городской администрации ищет неизвестных, которые повалили конструкцию в виде символа спецоперации РФ на Украине – большой буквы Z.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля, сообщили в мэрии Костромы. Конструкция не повреждена, поэтому в настоящий момент городские службы пытаются установить ее на место.

Представитель администрации сообщила также, что символ спецоперации ВС РФ был установлен в Костроме 18 марта. Однако минувшей ночью неизвестные вандалы опрокинули ее на землю. Проверкой всех обстоятельств инцидента и поиском злоумышленников уже занимаются правоохранительные органы.

Напомним, что 25 марта завершилась первая фаза спецоперации, в ходе которой российские войска выполнили главную задачу – ослабили ВСУ, лишив украинскую армию топлива, оружия, боеприпасов и техники.

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