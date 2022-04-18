Компания Xiaomi представила в 2021 году линейку смартфонов Civi, основная ориентация которой направлена на дизайн и фронтальную камеру. В ближайшее время на китайском рынке ожидается запуск нового смартфона серии Civi.

Представители компании отметили, что новое устройство не будет относится ко второму поколению, оно является итеративной версией Civi первого поколения.

Предположительно смартфон будет похож на Xiaomi 12, но он будет более легким и тонким. Телефон оснастят 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с изогнутыми краями с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления до 120 Гц.

Есть версии, что модель будет оснащена до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Гаджет будет работать на основе операционной системы Android 12. У смартфона Civi S будет тройная задняя камера, состоящая из 64-мегапиксельной основной камеры Samsung GW3 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива Sony IMX355 и 2-мегапиксельной черно-белой камеры.

Точные даты, когда новинка появится в продаже, пока не сообщаются.