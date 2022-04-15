Американский президент продолжает поражать граждан США своими выходками. Очередной конфуз стал причиной того, что в Конгрессе США задумались об объявлении Байдену импичмента.

Недавно американский лидер выступил в сельскохозяйственной академии в городе Гринсборо. После своего выступления Джо Байден повернулся к выходу и, не сделав даже несколько шагов, пожал руку пустоте. После этого он несколько секунд находился в замешательстве. Сложилось впечатление, что он не понимал, куда ему нужно идти.

После инцидента американский конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальных сетях написала: “Уже достаточно! Импичмент Байдену!”.

Такие нелепые ситуации стали случаться с Джо Байденом все чаще. Ранее на одном из своих выступлений он перепутал себя с женой бывшего американского президента Мишель Обамой.