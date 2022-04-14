За последние сутки в Китае зафиксировано 29 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатели побили новые рекорды с момента начала пандемии.

Представители Госкомитета по вопросам гигиены и здоровья КНР сообщили, что из 3020 заразившихся коронавирусом более 20 пациентов недавно приехали из-за рубежа. Максимальное количество случаев заражения за последние сутки зарегистрировано в Шанхае и на территории северо-восточной провинции Цзилинь.

Врачи отмечают, что у 26 391 инфицированных не было обнаружено ни одного симптома заболевания. Это еще раз доказывает, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции возможно.

Рост заражения коронавирусом начал наблюдаться в Китае с марта. С марта по апрель уровень заболеваемости стал стремительно расти. Сейчас в Китае обнаружено 168 362 случая заражения короавирусной инфекцией.