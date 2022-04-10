Защитные бортовые комплексы «Витебстк», делающие российские вертолеты неуязвимыми для противника, привели в восторг экспертов из Китая. Они считают, что власти страны должны приобрести это уникальное оборудование.

О комплексах «Витебск» во всем мире известно довольно давно, так как РФ устанавливает их на все современные вертолеты. Но реальные их возможности раскрылись только в ходе спецоперации на Украине. Они обеспечивают надежную защиту, благодаря чему вертолеты под огнем множества переносных ЗРК ВС Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи.

Авторы поста в китайской сети Weibo пишут, что спецоперация РФ на Украине продемонстрировала, что даже плохая армия, вооруженная огромным количеством купленных в долг ПЗРК «Стингер», может длительное время оказывать сопротивление ударным вертолетам. Однако если на винтокрылых машинах установлен комплекс «Витебск», обстрелы из ручных зениток им не страшны.