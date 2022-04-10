Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Защитные бортовые комплексы «Витебстк», делающие российские вертолеты неуязвимыми для противника, привели в восторг экспертов из Китая. Они считают, что власти страны должны приобрести это уникальное оборудование.

О комплексах «Витебск» во всем мире известно довольно давно, так как РФ устанавливает их на все современные вертолеты. Но реальные их возможности раскрылись только в ходе спецоперации на Украине. Они обеспечивают надежную защиту, благодаря чему вертолеты под огнем множества переносных ЗРК ВС Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи.

Авторы поста в китайской сети Weibo пишут, что спецоперация РФ на Украине продемонстрировала, что даже плохая армия, вооруженная огромным количеством купленных в долг ПЗРК «Стингер», может длительное время оказывать сопротивление ударным вертолетам. Однако если на винтокрылых машинах установлен комплекс «Витебск», обстрелы из ручных зениток им не страшны.

Вам может понравиться

Кива: Украина понимает, что расследование ракетного удара по Краматорску укажет на ее причастность к этому теракту

Президент Украины Зеленский стремится забыть об ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, так как международное расследование мгновенно укажет, что организовали его ВСУ. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Почему РФ не стала сбивать истребитель НАТО в своем воздушном пространстве

Натовский истребитель Eurofighter тайно пробрался в воздушное пространство России, спрятавшись под пассажирским лайнером сербской авиакомпании. В Белграде намереваются обратиться к властям РФ и руководству НАТО, чтобы выяснить все обстоятельства этого

Политолог Калачев не исключил ограничения торговых отношений с Финляндией в случае ее вступления в НАТО

Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, Россия ограничит торговые отношения с ней, считает политолог Константин Калачев. Это будет серьезным ударом по ее экономике, однако со временем Хельсинки вполне может найти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 19 °C | Подольск: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшая облачность, до 21 °C |