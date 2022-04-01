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Североатлантический альянс нужно было расформировать еще во времена распада СССР. Такое мнение высказал во время выступления на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По мнению дипломата, НАТО является продуктом времен холодной войны. Организация должна была закончить свое существование уже тогда, когда не стало Советского Союза.

Чжао Лицзянь заявил, что США “провели за 20 лет пять раундов расширения НАТО на восток, шаг за шагом прижимая Россию к стенке”. При этом он добавил, что НАТО является главным зачинщиком конфликта на территории Украины.

Дипломат отметил, что никто в мире не хочет холодной войны. Европе она нужна меньше всех. Но кризис продолжает затягиваться, так как это нужно США.

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