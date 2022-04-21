Китайское информационное агентство «Гуаньча» опубликовало статью об испытаниях российской межконтинентальной ракеты «Сармат». Она привлекла повышенное внимание читателей, которые активно оставляли свои комментарии.

Так, многие пользователи отметили, что испытания стали для Запада сигналом о недопустимости агрессивных действий или провокаций в отношении России.

«Путин давно предупредил, что если с Российской Федерацией будет покончено, то весь мир также будет погребен. Западу лучше не играть с огнем», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что западным политикам следует хорошенько подумать, прежде чем организовывать провокации против РФ.

«На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы», – высказал мнение еще один читатель.

Также один из комментаторов напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что испытания «Сармата» должны охладить пыл врагов России. Он отметил, что МБР задействовать на территории Украины или Европы нет никакого смысла, поэтому вполне понятно, кого именно российский лидер имел в виду.